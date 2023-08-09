"Будет очень непростая зима": Кличко призвал киевлян готовиться к возможным экстремальным ситуациям

Киев выделил деньги на подготовку к зиме, однако киевлянам нужно готовиться к возможным экстремальным ситуациям, говорит мэр Виталий Кличко.

Власти столицы рассматривают все возможные сценарии и критические ситуации, которые могут произойти в следующем отопительном сезоне.

«Будет очень непростая зима. Агрессор постоянно пытается разрушить нашу критическую инфраструктуру. И планы у него не изменились. Россияне совершают геноцид украинского народа. Мы понимаем, что сейчас противовоздушная оборона стала мощнее. Наши защитники сбивают почти все, что летит от врага в сторону столицы. Впрочем, мы должны быть готовы к разным ситуациям», – говорит он.

Город, говорит Кличко, выделил деньги на подготовку к зиме. Коммунальщики работают и сейчас Киев готов к отопительному сезону на 80 процентов.

В столице завершили гидравлические испытания сетей. На аварийных и поврежденных участках теплосетей были заменены трубы. Город создает запас топлива для ТЭЦ, продолжает закупать необходимое оборудование, в частности генераторы.

В то же время киевлян просят подготовиться к возможным экстремальным ситуациям, позаботиться об автономных источниках питания, теплой одежде и другом необходимом.

“Мы и дальше будем пытаться в самые сжатые сроки ликвидировать последствия ударов врага. Готовим к работе также пункты обогрева. Впрочем, подготовиться нужно всем. Прошлая зима нас этому уже научила”, – подчеркнул Кличко.