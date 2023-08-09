В Киеве сделают дублирующие наземные переходы по девяти адресам: где именно

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Мария Иващук
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В Киеве в течение 2023-2024 годов хотят спроектировать и построить дублирующие наземные переходы по девяти адресам.

Об этом говорится в ответе городского головы Виталия Кличко на петицию с призывом уволить Руслана Кандибора с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, которую он не поддержал.

Дублирующие наземные переходы планируют построить по адресам:

  • просп. Валерия Лобановского – ул. Демеевская (Голосеевский район);
  • просп. Валерия Лобановского – ул. Владимира Брожко (Голосеевский район);
  • ул. Старобориспольская – ул. Николая Хвылевого (Дарницкий район);
  • ул. Константиновская – ул. Верхний Вал (Подольский район);
  • ул. Александра Довженко – ул. Молдавская (Шевченковский район);
  • бульв. Тараса Шевченко (ст. м. Университет) (Шевченковский район);
  • ул. Богдана Хмельницкого – ул. Евгения Чикаленко (Шевченковский район);
  • ул. Вадима Гетьмана – ул. Олексы Тихого (Соломенский район).

    Также прорабатывается возможность осуществления реконструкции имеющегося светофорного объекта с достройкой пешеходной фазы в пределах перекрестка ул. Большая Васильковская – ул. Скоропадского.

Опубликовано: 09 августа 2023
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