В Киеве сделают дублирующие наземные переходы по девяти адресам: где именно

В Киеве в течение 2023-2024 годов хотят спроектировать и построить дублирующие наземные переходы по девяти адресам.
Об этом говорится в ответе городского головы Виталия Кличко на петицию с призывом уволить Руслана Кандибора с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, которую он не поддержал.
Дублирующие наземные переходы планируют построить по адресам:
- просп. Валерия Лобановского – ул. Демеевская (Голосеевский район);
- просп. Валерия Лобановского – ул. Владимира Брожко (Голосеевский район);
- ул. Старобориспольская – ул. Николая Хвылевого (Дарницкий район);
- ул. Константиновская – ул. Верхний Вал (Подольский район);
- ул. Александра Довженко – ул. Молдавская (Шевченковский район);
- бульв. Тараса Шевченко (ст. м. Университет) (Шевченковский район);
- ул. Богдана Хмельницкого – ул. Евгения Чикаленко (Шевченковский район);
- ул. Вадима Гетьмана – ул. Олексы Тихого (Соломенский район).
Также прорабатывается возможность осуществления реконструкции имеющегося светофорного объекта с достройкой пешеходной фазы в пределах перекрестка ул. Большая Васильковская – ул. Скоропадского.