В Киеве сделают дублирующие наземные переходы по девяти адресам: где именно

В Киеве в течение 2023-2024 годов хотят спроектировать и построить дублирующие наземные переходы по девяти адресам.

Об этом говорится в ответе городского головы Виталия Кличко на петицию с призывом уволить Руслана Кандибора с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, которую он не поддержал.

Дублирующие наземные переходы планируют построить по адресам: