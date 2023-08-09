В Днепропетровской области разрушили древний курган, находившийся на территории отеля

В городе Подгородное возле Днепра уничтожили древний курган. Он располагался на территории пятизвездочной гостиницы SunRay.

Сейчас памятку сняли с учета, пишут Тексты.

Рядом с местом, где раньше находился курган, появилась парковка. В отеле также есть вертолетная площадка, теннисные корты и бассейн.

Как отмечают активисты, в 2021–2022 годах могилу вплотную обнесли бордюром, у ее подножия посадили деревья, провели коммуникации, поставили освещение.

В марте 2023 приехали археологи «Днепропетровской археологической экспедиции» и начали раскопки. Причем, как уверяют активисты, могильник перекопали эскаватором, однако не имели на это разрешительных документов. Во время раскопок было обнаружено шесть захоронений, преимущественно ямной культуры ІІІ тысячелетия до нашей эры. Находки передали в Днепровский исторический музей имени Яворницкого. Кто заказал археологические раскопки, неизвестно.

Противники сноса кургана имеют собственное мнение о причине раскопок.

«Собственнику отеля нужна была земля для ландшафтного дизайна, где-то газоны подсыпать. А это более 1 тыс. куб. качественной почвы, которая сейчас дорога. Второй вариант: центр охраны памятников или археологи указали на нарушения, допущенные во время строительства. А это нарушение законов об охране культурного наследия и об охране археологического наследия. Чтобы зачистить следы нарушений, решили докопать курган под видом раскопок. Нет кургана, нет проблем, - отметил общественный инспектор по охране культурного наследия при Черниговской ОГА Александр Клыковка.

В то же время, заместитель председателя «Днепропетровской археологической экспедиции» Ирина Шабельникова заявила, что курган находился в аварийном состоянии. Законодательство запрещает трогать стометровую охранную зону вокруг кургана, а его подножие заложили брусчаткой. Поэтому кургану надо было раскопать.

После реформы децентрализации охрана курганов перешла от местных отделов охраны достопримечательностей к тергромадам. Однако те не получили необходимую документацию и юридический механизм для выполнения этой функции. Активисты соглашаются, что такова ситуация с курганами по всей стране.

Фото: Тексты