Команда благотворителей разработала новые буквы для харьковской станции «Киевская»

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Ирина Маймур
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Команда благотворителей разработала новые буквы для харьковской станции метро Киевская.

Среди создателей — столичный архитектор Слава Балбек, модельер Валерий Стефанов и архитектора Мария Павлюк и Алена Тригуб.

Оригинальные буквы названия станции временно заменили пластиковыми табличками, потому что старая имела две русские буквы. Демонтированные буквы обещали вернуть после того, как они будут заменены.

Узнав эту новость, агентство balbek bureau связалось с администрацией харьковской подземки. Слава Балбек предложил разработать макеты новых букв и отработать пилотный образец.

В настоящее время образец в натуральную величину уже изготовили в различных техниках и материалах и выбрали финальное решение. Команда создаст 64 керамические буквы для восьми надписей с двух сторон платформы.

Как отметил Слава Балбек, оригинальные буквы не сохранились, ведь демонтировать старую керамику, не повредив ее, было технически невозможно. Поэтому надписи необходимо создавать заново.

Проект профинансировали бизнесмены и небезразличные горожане.

Пилотный образец скоро разыграют, чтобы собрать средства для харьковских защитников.

Фото: Слава Балбек

Опубликовано: 09 августа 2023
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