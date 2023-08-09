В Вишневом хотят построить десятиэтажный паркинг

В Вишневом планируют построить десятиэтажный паркинг на 450 автомобилей со встроенным супермаркетом.

Эскиз спроектировала и представила инвестиционная группа «Молодость», пишет КиевВлада.

Паркинг хотят построить возле жилого комплекса «Атмосфера», который также строит «Молодость».

Согласно проекту, здание будет иметь девять перекрытых ярусов и десятый открытый. Каждый ярус обустроят электроосвещением, видеонаблюдением, систем водоотвода и противопожарной безопасности. Будут лифт и лестница. На первом этаже разместят супермаркет, мойку и шиномонтаж.

В инвестгруппе уверяют, что проект решит проблему с парковкой в городе.

Фото: ИГ «Молодость»