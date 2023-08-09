Во время реконструкции лестницы возле Пейзажки чиновник растратил 1,4 миллиона гривен

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Мария Иващук
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Заместитель директора КП "Инженерный центр" подозревается в растрате 1,4 миллиона гривен на реконструкции лестницы из брусчатки на Подоле, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Между КП «Инженерный центр» и частным предприятием был заключен договор подряда на выполнение строительных работ по реконструкции лестницы от Десятинного переулка до улицы Гончарной, а также благоустройства пешеходной аллеи Андреевского спуска.

Лестница во время реконструкции в 2018 году. Фото: КГГА

"Подозреваемый, достоверно зная, что стоимость гранитной брусчатки, которую использовали при выполнении указанных работ, завышена, подписал акты выполненных строительных работ", - говорится в сообщении.

Сумму ущерба оценивают в 1,4 миллиона гривен.

Заместителю директора КП "Инженерный центр" грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Опубликовано: 09 августа 2023
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