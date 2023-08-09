На Липинского установили делиниаторы, чтобы обезопасить велосипед от парковки

В Киеве защитили делиниаторами велосипед на улице Липинского.

Об этом сообщил основатель кофейни «Bimbo: кофе&more» Дмитрий Кравченко.

Таким образом, велосипедную полосу обезопасили от парковки автомобилей.

«На улице, название которой я никогда не запомню – от франка до велотрека – установили делинаторы для велодорожки, которая была вечно запаркована машинами – очень топ – гораздо эффективнее всех этих ваших эвакуматоров», – написал Кравченко.

Отметим, что в 2019 году на Липинского установили делиниаторы, чтобы припаркованные автомобили не мешали мусоровозам, а в 2020 на этой улице обустроили велосмугу.

Фото: Дмитрий Кравченко