В центре Львова реконструируют историческое здание. Что планируется

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Мария Иващук
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Во Львове историческое здание по улице Газовой, 34, 34-А реконструируют. Там планируют сделать надстройку, сообщает Твоє місто.

Дом расположен в пределах исторического ареала города.

Здание не является памяткой архитектуры. Однако в проекте предложили сохранить его весь исторический характер.

«Лишь второй этаж дополнят полноценными офисными помещениями. Здесь речь не идет никоим образом о жилой застройке, только офисная функция, которая позволит дополнительно усилить историческую часть Львова», – отметил главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

Фото: ЛГС

Опубликовано: 09 августа 2023
Львів
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