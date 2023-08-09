В центре Львова реконструируют историческое здание. Что планируется

Во Львове историческое здание по улице Газовой, 34, 34-А реконструируют. Там планируют сделать надстройку, сообщает Твоє місто.
Дом расположен в пределах исторического ареала города.
Здание не является памяткой архитектуры. Однако в проекте предложили сохранить его весь исторический характер.
«Лишь второй этаж дополнят полноценными офисными помещениями. Здесь речь не идет никоим образом о жилой застройке, только офисная функция, которая позволит дополнительно усилить историческую часть Львова», – отметил главный архитектор Львова Антон Коломейцев.
Фото: ЛГС