В Киеве продали бывший завод "Росинка"

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Мария Иващук
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В Киеве двумя лотами продали бывший завод "Росинка", расположенный на улице Антона Цедика (бывшая Эжена Потье) возле метро Шулявская. Об этом свидетельствуют данные Prozorro.Продажи и Contr Agent .

Новым владельцем стало ООО "Киевский завод Росинка", бенефициаром которого является бывший депутат Киевского городского совета, бизнесмен Вячеслав Супруненко.

4 августа созданное в мае 2023 года ООО приобрело 9% единого имущественного комплекса бывшего предприятия за 23 млн грн, а 9 августа – оставшиеся 91% за 115,5 млн грн.

ЧАО "Краплинка" (нынешнее название завода-банкрота) имело долги перед коммунальными службами. Поэтому комплекс завода отключен от водоснабжения и почти полностью отключен от электроснабжения.

"В результате этого техническое состояние энергетического оборудования постепенно ухудшается и требует финансовых вложений", - объяснил ликвидатор ЧАО "Краплинка" Евгений Луговский в комментарии LIGA.

Киевский завод "Росинка" ранее входил в первую пятерку производителей безалкогольных напитков и минеральных вод в Украине.

В 2007–2008 годах он принадлежал французской компании Orangina Group.

Опубликовано: 09 августа 2023
шулявка
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