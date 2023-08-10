До и после: в Буче восстановили поврежденную оккупантами высотку

В Буче восстановили многоэтажку, поврежденную российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

Речь идет о высотке по улице Энергетиков, 8. В здании — 56 квартир, в которых проживают 127 человек.

Дом пострадал от взрывной волны и обломков во время боевых действий – была повреждена шиферная кровля и частично выбиты окна.

За средства, выделенные из резервного фонда госбюджета, смонтировали около 1114 м² кровли. Остальные повреждения были устранены собственными силами и при содействии доноров. Ремонтные работы завершились весной этого года.

Фото: Киевская ОВА