В Киеве разработали 15 сценариев на случай чрезвычайной ситуации зимой

Киевские власти нарабатывают 15 сценариев работы на случай чрезвычайных ситуаций зимой, говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью "Вечернему Киеву".

Фото: Serhiy Ristenko

По его словам, экономия электроэнергии зимой останется актуальной, ведь в результате российских атак повреждено 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

"Сейчас у нас есть 15 сценариев работы на случай ЧС (прошлой зимой было 11 — ред.). В августе проведем тренировки на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блекаута. Готовимся к разному развитию событий", — говорит Пантелеев.

По его словам, котельные небольшой мощности, а также часть объектов водоснабжения и водоотвода уже оснащены генераторами. В домах проверяют электрооборудование.

"Оборудование электрощитовых и распределительных пунктов изнашивается из-за постоянного включения и выключения тока, которое происходило в прошлую зиму. Поэтому надо проверять, ремонтировать, заменять. Но перегрузку электрощитовых от потребления тока мы этой зимой точно не увидим", — говорит он.

Заместитель Кличко советует горожанам уже готовиться к зиме: установить энергоэффективное освещение, утеплять помещение, позаботиться о необходимом бытовом арсенале — павербанках, фонарях, автономных осветительных приборах и других вещах, необходимых в случае ограничения электроснабжения.