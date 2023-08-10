На Подоле снесли 200-летний дом

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Мария Иващук
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На Ярославской, 13 Б утром на 10 августа застройщик снес 200-летнюю усадьбу на Подоле, образец киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст. Об этом сообщает депутат Киевсовета Ксения Семенова.

“На Ярославской сносят двухсотлетний дом. Там, где разрешения ДОКС нет, а благоустройство аннулировало карточку нарушения благоустройства”, – говорится в сообщении Семеновой.

Согласно документам, на месте усадьбы хотят построить «клубный дом» по заказу Сергея Боярчукова.

В конце июля исторический дом был окружен строительным забором. 1 августа в связи с оглаской инспекторы "Киевблагоустройства" внесли предписание застройщику, требуя демонтировать строительный забор в течение трех дней. В предписании было указано, что владелец забора, то есть ответственный за работы, неизвестен.

Так здание выглядело до сноса

Дом № 13-Б – образец начальной застройки Подола после сокрушительного пожара 1811 года. Здание возведено на каменном цоколе из-за частых наводнений на Подоле, оно является уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст. С 1882 года усадьба принадлежала мещанину Харичкову, с 1898 года – семье Ефросинии Кравченко.

Фото: Kateryna Butk o

Опубликовано: 10 августа 2023
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