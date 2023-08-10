В Киеве возле некоторых школ построят отдельные подземные укрытия

Возле некоторых киевских школ построят отдельные подземные укрытия, сообщили в КМВА.

Речь идет об учебных заведениях, где нет собственных хранилищ.

«Это будут пилотные проекты. Такие сооружения будут размещаться на территории заведения», — отметили в военной администрации.

Ввести их в работу планируют до конца года.

В этом году запланировали обустроить укрытие дополнительно в 437 учебных заведениях. По состоянию на 1 августа 2023 завершили работы в 105, добавили в КМВА. Сейчас укрытия обеспечены 83% детских садов и 91% школ.

Фото: Моя Винница