Киев планирует закупить троллейбусы на 50 млн. евро

Киев объявил тендер на покупку троллейбусов на 50 млн евро.

Транспорт планируется закупить в рамках реализации программы «Городской общественный транспорт Украины», финансируемой Европейским инвестиционным банком.

Купить троллейбусы хотят уже второй раз. Первый тендер не состоялся из-за отсутствия допущенных участников.

Так же, как и в первый раз планируют приобрести 12- и 18-метровые троллейбусы (с автономным ходом до 20 км) на 50 млн евро.

Предложения принимаются до 4 октября 2023 года.