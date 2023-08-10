Киев планирует закупить троллейбусы на 50 млн. евро

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Ирина Маймур
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Киев объявил тендер на покупку троллейбусов на 50 млн евро.

Транспорт планируется закупить в рамках реализации программы «Городской общественный транспорт Украины», финансируемой Европейским инвестиционным банком.

Купить троллейбусы хотят уже второй раз. Первый тендер не состоялся из-за отсутствия допущенных участников.

Так же, как и в первый раз планируют приобрести 12- и 18-метровые троллейбусы (с автономным ходом до 20 км) на 50 млн евро.

Предложения принимаются до 4 октября 2023 года.

Фото иллюстративное: Markus Eigenheer/Википедия

Опубликовано: 10 августа 2023
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