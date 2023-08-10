В Киевской области заработают еще 11 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса

С 11 августа на автодорогах Украины приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. 11 из них – в Киевской области.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а 19 приборов контроля заработают впервые.

11 видеокамер в Киевской области возобновят работу на следующих автодорогах:

на 21 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора с. Капитановка;

на 21 км+810 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев;

на 66 км+250 автодороги М-06 направление направления прибора г. Житомир;

на 24 км+400 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая;

на 24 км+700 автодороги М-05 направление направления прибора пгт Глеваха;

на 15 км+250 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев;

на 15 км+740 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая;

на 9 км +784 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев;

на 9 км +994 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Обухов;

на 49 км+150 автодороги М-03 направление направления прибора г. Харьков;

на 37 км+700 автодороги М-07 направление прибора пгт Ворзель.

Всего в Украине работает 215 приборов фиксации. Адреса всех камер можно просмотреть по ссылке .

Фото: Общественное Новости