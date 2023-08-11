Житель Киевщины оборудовал домашнее бомбоубежище за 10 000 грн

1655
Ирина Маймур
share share

Пенсионер из села Горенка в Киевской области Петр Вирко оборудовал бомбоубежище в собственном доме.

Там он прятался от обстрелов первый месяц полномасштабной войны, пишут Deutsche Welle.

82-летний Петр Вирко еще в 2014 году чувствовал, что Россия может начать большую войну. Поэтому решил подготовиться и оборудовать бетонное укрытие в своем доме. Он расширил его, поставил буржуйку, вывел вентиляцию и сделал запас еды, воды и лекарств. По словам Вирко, на доустройство он потратил менее 10 000 грн.

Часть этого подвала – погреб времен Второй мировой войны, в котором в свое время Петр с матерью скрывался в 1941 году.

В первый месяц полномасштабного вторжения Петр жил в укрытии. Также там скрывались и односельчане мужчины.

Фото: скриншоты из сюжета Deutsche Welle

Опубликовано: 11 августа 2023
share share
На Подоле открыли новое заведение азиатской кухни Pan Сhang На Подоле открыли новое заведение азиатской кухни Pan Сhang Prosecco, брускеты с помидорами и «игристый плейлист» – планы на вечер Prosecco, брускеты с помидорами и «игристый плейлист» – планы на вечер 7 украинских брендов, которые делают крафтовые сладости без белого сахара 7 украинских брендов, которые делают крафтовые сладости без белого сахара Интерпретация уличной классики от PUMA X RIPNDIP Интерпретация уличной классики от PUMA X RIPNDIP Возле "Минской" открыли шефское бистро Mish Mash Возле "Минской" открыли шефское бистро Mish Mash Музей войны уберет все имперские и советские символы на территории комплекса Музей войны уберет все имперские и советские символы на территории комплекса Петиция с призывом восстановить исторический дом на Софиевской набрала необходимое количество голосов Петиция с призывом восстановить исторический дом на Софиевской набрала необходимое количество голосов В Киевской области заработают еще 11 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса В Киевской области заработают еще 11 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.