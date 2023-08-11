Житель Киевщины оборудовал домашнее бомбоубежище за 10 000 грн

Пенсионер из села Горенка в Киевской области Петр Вирко оборудовал бомбоубежище в собственном доме.

Там он прятался от обстрелов первый месяц полномасштабной войны, пишут Deutsche Welle.

82-летний Петр Вирко еще в 2014 году чувствовал, что Россия может начать большую войну. Поэтому решил подготовиться и оборудовать бетонное укрытие в своем доме. Он расширил его, поставил буржуйку, вывел вентиляцию и сделал запас еды, воды и лекарств. По словам Вирко, на доустройство он потратил менее 10 000 грн.

Часть этого подвала – погреб времен Второй мировой войны, в котором в свое время Петр с матерью скрывался в 1941 году.

В первый месяц полномасштабного вторжения Петр жил в укрытии. Также там скрывались и односельчане мужчины.

Фото: скриншоты из сюжета Deutsche Welle