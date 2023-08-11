«Живые стены»: возле больницы на Харьковском шоссе высадили вьющийся виноград

На территории медицинского городка на Харьковском шоссе, 121 высадили кусты винограда Вичи.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности председателя Дарницкой РГА Николай Калашник.

К вертикальному озеленению в рамках инициативы "Город живых стен" присоединились медработники КНП "Академия здоровья человека".

Напомним, что «живые стены» из винограда Вичи уже есть во всех районах Киева. Среди преимуществ такого решения – более чистый воздух, комфортная температура внутри помещения летом и защита от шума.

Фото: Николай Калашник