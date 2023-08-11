«Живые стены»: возле больницы на Харьковском шоссе высадили вьющийся виноград

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Ирина Маймур
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На территории медицинского городка на Харьковском шоссе, 121 высадили кусты винограда Вичи.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности председателя Дарницкой РГА Николай Калашник.

К вертикальному озеленению в рамках инициативы "Город живых стен" присоединились медработники КНП "Академия здоровья человека".

Напомним, что «живые стены» из винограда Вичи уже есть во всех районах Киева. Среди преимуществ такого решения – более чистый воздух, комфортная температура внутри помещения летом и защита от шума.

Фото: Николай Калашник

Опубликовано: 11 августа 2023
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