В Харькове хотят застроить памятник природы местного значения Саржин Яр

В Харькове хотят построить многофункциональный центр с офисами на месте памятника природы местного значения Саржин Яр.

В начале августа стало известно, что «Харьковзеленстрой» объявил тендер на разработку проектной документации многофункционального центра на проспекте Науки за 7,5 миллиона гривен. Центр будет включать два конференц-зала, пресс-центр, офисные помещения, коворкинг, заведения питания и закрытый паркинг.

Отмечается, что за разработку проектной документации будет платить город, а строительство будет финансироваться государственным Фондом ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В Харьковском горсовете уверяют , что это будет не офисный центр, а безопасное образовательное пространство с бомбоубежищем для защиты детей и гражданского населения. Также отмечают, что «строительство будет происходить в санитарной зоне, которая прилегает к проспекту Науки и не является частью Саржиного Яра».

Однако глава архитектурного бюро SBM Studio Ольга Клейтман заявила «Хмарочосу», что здание будет занимать 10% от общей площади Саржиного Яра — 1,7 гектара.

Концепция «Водно-пейзажного парка Саржин Яр» состоит в том, чтобы максимально сохранить природную среду. Там произрастает много деревьев, которые нужно будет вырубить для строительства, отмечает Ольга.

К тому же архитектор уверена, что такие проекты не ко времени, ведь нужно восстанавливать разрушенные дома горожан.

Это все строится на деньги, направленные на восстановление разрушенной инфраструктуры и жилой застройки. Это совсем не профильное использование этих денег», — заявила Клейтман изданию «Люк».

Недавно вместе с общественным деятелем Юлией Гончаровой она зарегистрировала петицию на сайте Президента Украины. В ней Ольга призвала обратить внимание на будущую застройку Саржиного Яра. Однако ОП отказался регистрировать петицию из-за несоответствия требованиям.

Фото: Игорь Парубский/Хмарочос

