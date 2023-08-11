Пожары на оккупированном Джарилгаче уничтожили экосистему заповедной зоны острова

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Ирина Маймур
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Почти недельный пожар уничтожил всю заповедную зону природного парка Джарилгач на территории более 1500 гектаров.

Об этом Общественному сообщила директор НПП «Джарилгацкий» Ирина Сабашенко.

С первых дней полномасштабного вторжения Джарилгач находится в оккупации. Самый ценный степной участок в парке горит с начала августа, однако пожар никто не гасит.

Отмечается, что огонь уничтожил заповедную зону, где сконцентрирована основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех находящихся на острове редких животных. К тому же там сконцентрировано самое большое количество копытных.

В частности, речь идет о редких и исчезающих растениях. Это меч-трава болотная, ковыль днепровский, ковыль волосистый, гвоздика бессарабская, золотобородник цикадовый и т.д.

Как отметила Ирина Сабашенко, на восстановление степного, лугового, солончаковых участков нужно в среднем от 4–5 до 8–12 лет. Тамариксовые заросли смогут восстановиться через 15–30 лет.

россияне засыпали перешеек между островом Джарилгач и оккупированной частью Херсона песком и обустроили там военный полигон. Это чревато экосистемой острова и его акватории.

Фото: НПП «Джарилгацкий»

Опубликовано: 11 августа 2023
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