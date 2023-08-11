Пожары на оккупированном Джарилгаче уничтожили экосистему заповедной зоны острова

Почти недельный пожар уничтожил всю заповедную зону природного парка Джарилгач на территории более 1500 гектаров.

Об этом Общественному сообщила директор НПП «Джарилгацкий» Ирина Сабашенко.

С первых дней полномасштабного вторжения Джарилгач находится в оккупации. Самый ценный степной участок в парке горит с начала августа, однако пожар никто не гасит.

Отмечается, что огонь уничтожил заповедную зону, где сконцентрирована основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех находящихся на острове редких животных. К тому же там сконцентрировано самое большое количество копытных.

В частности, речь идет о редких и исчезающих растениях. Это меч-трава болотная, ковыль днепровский, ковыль волосистый, гвоздика бессарабская, золотобородник цикадовый и т.д.

Как отметила Ирина Сабашенко, на восстановление степного, лугового, солончаковых участков нужно в среднем от 4–5 до 8–12 лет. Тамариксовые заросли смогут восстановиться через 15–30 лет.

россияне засыпали перешеек между островом Джарилгач и оккупированной частью Херсона песком и обустроили там военный полигон. Это чревато экосистемой острова и его акватории.

Фото: НПП «Джарилгацкий»