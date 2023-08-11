В Черкассах раскопали одно из зданий «литовского» замка XVI века

В Черкассах более двух месяцев проводятся археологические исследования на территории «литовского» замка в районе Дзеленьгоры. Недавно там нашли одно из хозяйственных построек, которое находилось на территории замка.

Об этом сообщили в Черкасском археологическом музее Среднего Приднепровья.

Это уже второй сезон исследований на этом месте после 2020 года. Раскопки проводит Черкасская экспедиция Института археологии НАН Украины в сотрудничестве с Черкасским археологическим музеем Среднего Приднепровья.

Большинство находок связано с ранней историей Черкасс, так как именно здесь располагался городской замок кон. XIV – нач. XVII ст.

«В этом году нам удалось встретить интересный археологический объект, который напрямую связан с черкасским замком», — сообщили археологи.

Это большое по размерам (5х5м) постройка полуземляночного типа. Исследователи расчистили верхнюю часть заполнения ее котлована и обнаружили обгоревшие останки деревянной конструкции: дощатая облицовка стен, столбы, доски и просевшие балки перекрытия. На полу нашли остатки сгоревшей деревянной бочки.

Археологи отмечают, что обнаружено здание не жилищного назначения. Вероятно, она является одним из хозяйственных построек, которые находились на территории замка. Не исключено, что это шпихлир — помещение замкового арсенала, где хранили оружие, порох, компоненты для его изготовления (серу и селитру), свинец, ядра.

По идее, здание разрушилось в 1637 году вместе с «литовским» замком на Дзеленьгоре. Окончательные выводы можно сделать после завершения исследования сооружения.

Фото: Черкасский археологический музей Среднего Приднепровья