Киевские архитекторы создали проект Музея воды, аквапарка и исследовательского центра на берегу Днепра

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Мария Иващук
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Архитектурное бюро AIMM опубликовало проект Музея воды, аквапарка и исследовательского центра на берегу Днепра, который планируется реализовать в Киеве после окончания войны.

Как рассказали архитекторы The Village Украина, идея комплекса – создать научно-техническую базу для исследования проблем использования водных ресурсов и популяризировать ответственное пользование водой.

«На сегодняшний день в Украине слишком дешевая вода, мы пользуемся питьевой водой для приготовления пищи, полива огорода, смываем в унитаз, хотя многие европейские страны имеют более 26 видов воды, когда в Украине – четыре. Так что проект должен стать центром тяжести и ленд-марком для столицы и всей Украины», – говорит креативная директор AIMM Анна Искиердо.

Опубликовано: 11 августа 2023
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