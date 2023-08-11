Во Львове хотят построить гостиницу в исторической части города

Во Львове по улице Генерала Чупринки, 130 дочернее предприятие ПАО «Концерн-Электрон» – «Учебный научно-производственный комплекс «Электрон» хочет построить гостиницу с подземно-наземной автостоянкой со сносом существующей котельной, сообщает “Твоє місто”.

Соответствующее обращение 11 августа должен рассмотреть исполком Львовского городского совета.

Земельный участок расположен в квартале исторически сложившейся жилой и общественной застройки в пределах исторического ареала города.