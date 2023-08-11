Во Львове хотят построить гостиницу в исторической части города

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Мария Иващук
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Во Львове по улице Генерала Чупринки, 130 дочернее предприятие ПАО «Концерн-Электрон» – «Учебный научно-производственный комплекс «Электрон» хочет построить гостиницу с подземно-наземной автостоянкой со сносом существующей котельной, сообщает “Твоє місто”.

Соответствующее обращение 11 августа должен рассмотреть исполком Львовского городского совета.

Земельный участок расположен в квартале исторически сложившейся жилой и общественной застройки в пределах исторического ареала города.



Фото: inlviv.in.ua

Опубликовано: 11 августа 2023
Львів
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