В районе Жулян расчистили русло реки Нивка

В Киеве расчистили два участка русла реки Нивка в микрорайоне Жуляны.

Об этом сообщили в КП «Плесо».

Отмечается, что коммунальщики ликвидировали стихийные «фекальные врезки» с помощью метода тампонирования – перекрыли незаконно выведенные в реку трубы быстрозастывающим раствором.

В КП «Плесо» отметили, что эта операция направлена на обеспечение долгосрочной устойчивости водных путей и снижение влияния негативных факторов на экосистему реки.

Напомним, что в июле коммунальщики обнаружили перекрытие русла Нивки, что могло привести к подтоплению близлежащих жилых домов. К тому же оказалось, что мост через реку на пересечении улиц Набережной и Воздухофлотской в аварийном состоянии, а части плит с моста в результате разрушения попадают в русло. Из-за этого река теряла естественное течение, а вода застаивалась. 24 июля специалисты КП "Плесо" возобновили движение русла на одном участке.

Фото: КП «Плесо»