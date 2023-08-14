Во Львове создали карту спортивной инфраструктуры

Во Львове запустили карту спортивной инфраструктуры города.

Там собраны все локации, где можно заниматься спортом, сообщили в Львовском горсовете.

К каждому объекту добавили информацию о типе инфраструктуры, масштабе, фото, владельце, рейтинге и т.д.

В настоящее время на карте можно найти 202 локации. Среди них:

39 бассейнов (школьные, частные, государственные);

10 локаций с теннисными кортами;

спортивные площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом, гандболом и регби;

площадки с элементами инклюзии.

В настоящее время список спортивных объектов дополняют и обновляют.

На платформе можно производить поиск по видам спорта, районам и названию улицы. Также доступен актуальный график работы объектов.

Фото: ЛМР, скриншот карты