Во Львове создали карту спортивной инфраструктуры

Во Львове запустили карту спортивной инфраструктуры города.
Там собраны все локации, где можно заниматься спортом, сообщили в Львовском горсовете.
К каждому объекту добавили информацию о типе инфраструктуры, масштабе, фото, владельце, рейтинге и т.д.
В настоящее время на карте можно найти 202 локации. Среди них:
В настоящее время список спортивных объектов дополняют и обновляют.
На платформе можно производить поиск по видам спорта, районам и названию улицы. Также доступен актуальный график работы объектов.
Фото: ЛМР, скриншот карты