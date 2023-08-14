«Район #1» ищет 13 семей ВПЛ на Черниговщине, чтобы обеспечить их жильем

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Ирина Маймур
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«Район #1» и международная организация Help-Hilfe zur Selbsthilfe ищут 13 семей ВПЛ в Черниговской области, чтобы обеспечить их жильем в Новобасанской общине.

Идея у активистов возникла еще в прошлом году, когда соучредители фонда «Район #1» Андрей Титаренко и Андрей Копыленко заметили проблемы с жильем для ВПЛ — высокую стоимость модульного жилья, удаленность временных городков и т.д.

Тогда они решили создать комплексный проект с привлечением общин, строить внутри сел новые улицы, предоставлять работу семьям ВПЛ и поддерживать это на государственном уровне.

Для пилотной версии проекта выбрали Новобасанское общество Черниговской области. Она расположена в 80 километрах от Киева. В одном из сел общины построили 13 каркасных домов — все они расположены на одной улице и полностью укомплектованы всем необходимым для комфортной жизни: мебелью, освещением и сантехникой.

Общество обеспечивает семьи рабочими местами, а фонд «Район #1» и международная организация Help-Hilfe zur Selbsthilfe за финансирование Aktion Deutschland Hilft предоставляют дома.

Через 5 лет проживания и соблюдения условий конкурса дома перейдут в частную собственность семьи.

Чтобы получить новое жилье и работу и принять участие в конкурсе, необходимо:

  • состоять на учете как ВПЛ и иметь справку в приложении «Действие»;
  • не иметь возможности пользоваться собственной жилой недвижимостью по месту предварительной регистрации места жительства;
  • не обменивать, не дарить и не отчуждать недвижимое имущество в Украине или другой стране;
  • не владеть недвижимостью в Украине, с помощью могли бы безопасно удовлетворить свои жилищные нужды;
  • не быть бенефициарами другой программы обеспечения жильем, с помощью которой могли бы решить или решили свои жилищные нужды;
  • не иметь достаточных доходов, посредством которых могли бы решить свои жилищные нужды.
  • иметь одну из квалификаций: учитель английского, семейный врач, врач-педиатр, нотариус, программист, бухгалтер, тренер, механизатор, электрик, юрист, хореограф.

Заявки на конкурс будут приниматься до 3 сентября 2023 года. Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму на сайте .

Фото: «Район #1»

Опубликовано: 14 августа 2023
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