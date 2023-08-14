«Район #1» ищет 13 семей ВПЛ на Черниговщине, чтобы обеспечить их жильем

«Район #1» и международная организация Help-Hilfe zur Selbsthilfe ищут 13 семей ВПЛ в Черниговской области, чтобы обеспечить их жильем в Новобасанской общине.
Идея у активистов возникла еще в прошлом году, когда соучредители фонда «Район #1» Андрей Титаренко и Андрей Копыленко заметили проблемы с жильем для ВПЛ — высокую стоимость модульного жилья, удаленность временных городков и т.д.
Тогда они решили создать комплексный проект с привлечением общин, строить внутри сел новые улицы, предоставлять работу семьям ВПЛ и поддерживать это на государственном уровне.
Для пилотной версии проекта выбрали Новобасанское общество Черниговской области. Она расположена в 80 километрах от Киева. В одном из сел общины построили 13 каркасных домов — все они расположены на одной улице и полностью укомплектованы всем необходимым для комфортной жизни: мебелью, освещением и сантехникой.
Общество обеспечивает семьи рабочими местами, а фонд «Район #1» и международная организация Help-Hilfe zur Selbsthilfe за финансирование Aktion Deutschland Hilft предоставляют дома.
Через 5 лет проживания и соблюдения условий конкурса дома перейдут в частную собственность семьи.
Чтобы получить новое жилье и работу и принять участие в конкурсе, необходимо:
Заявки на конкурс будут приниматься до 3 сентября 2023 года. Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму на сайте .
Фото: «Район #1»