Дом на Жилянской, который разрушил дрон рф, можно восстановить

Исторический дом на улице Жилянской 116А, разрушенный в октябре дроном россии, можно восстановить.

Об этом свидетельствует экспертиза государственного предприятия «Киевский промстройпроект», пишет «Хмарочос».

Исследование заказали жильцы дома. Его сделали в мае 2023 года. Согласно выводам «Киевский промстройпроект», техническое состояние дома частично удовлетворительное.

Чтобы восстановить его, необходимо демонтировать все деревянные перекрытия, стены до «живого» и перемычки над поврежденными окнами. Кроме этого, следует отремонтировать перекрытие над подвалом, заменить деревянные перекрытия на легкие монолитные и полностью заменить кровлю дома. В общем, дом подлежит капитальному ремонту, отмечают специалисты «Киевский промстройпроект».

Напомним, что уже в день обстрела мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дом аварийный и не подлежит восстановлению. Исследование, которое провело коммунальное предприятие КГГА «Киевэкспертиза», провели сразу, в тот же день, когда в дом попал вражеский БПЛА. Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на выводы экспертизы, заявил, что дом старый, имеет деревянные перекрытия и его невозможно отстроить.

Жители дома планируют обратиться к Владимиру Зеленскому и Виталию Кличко, чтобы восстановить историческое здание.



Фото: Дом на Жилянской / Facebook