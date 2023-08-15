На Подоле начали разбирать крышу 200-летнего здания

В Киеве по улице Набережно-Крещатицкой, 13 начали разбирать крышу дома 1822 года.

Это одно из старейших из ныне сохранившихся зданий на набережной, сообщил охранник Дмитрий Перов.

После обращения активистов в полицию строители прекратили работу. Однако сооружение продолжают разбирать.

Исполняющий обязанности председателя Подольской РГА Сергей Коваленко пообещал Перову направить обращение в прокуратуру по поводу незаконного демонтажа.

Дом на Набережно-Крещатицкой, 13 не является достопримечательностью, но расположен на территории Историко-архитектурного заповедника «Древний Киев». По словам Перова, у застройщика отсутствует паспорт объекта и согласование на работу.

Участком, где сейчас находится здание, с июля 1812 года владел купец Михаил Бубнов. Он построил на территории одноэтажный краеугольный дом и обустроил там бани. После 1884 часть помещений в усадьбе Бубновых переоборудовали под жилье и торговлю.

Что же касается бывшего корпуса «общих бань», то в 1890-х годах там размещалась молельня для иудеев. В 1902-м ее перенесли на другую улицу, а наследники Бубнова предоставили часть усадьбы под расширение городской электростанции.

В начале 1910-х годов усадьба перешла в собственность акционерного общества «Электрическое предприятие». В советское время ее национализировали. С того времени здание использовалось для всевозможных вспомогательных нужд. Боковые и тыльные фасады, чердак и крыша подверглись реконструкции. В постсоветский период в доме № 13 размещались коммерческие заведения, в последнее время — фитнес-центр.

Фото: Дмитрий Перов