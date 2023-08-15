В Киеве не будут проводить массовые мероприятия ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Украины 24 августа в Киеве не будут проходить массовые мероприятия.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Владимир Бондаренко, пишет "Киев 24".

"Город не будет проводить массовые мероприятия. Все мероприятия будут локального уровня. Зато конечного варианта от ОП и Правительства относительно формата государственных мероприятий еще нет. Возможно, как и в прошлом году это будет выставка техники. Однако пока мы еще ожидаем окончательную информацию", - отметил он.