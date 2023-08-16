Сквер на Контрактовой площади засеяли луговыми травами и цветами

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Ирина Маймур
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Участок в сквере №1 на Контрактовой площади засеяли луговыми травами и цветами.

Об этом сообщили в КО «Киевзеленстрой».

На экспериментальном участке площадью почти 70 кв. м посеяли многолетние цветы. Их период цветения – июль-октябрь. При необходимости весной будущего года досеют еще смеси полевых цветов.

Такие локации являются домами для полезных насекомых, птиц и других представителей фауны, поэтому поддерживают биоразнообразие в пределах столицы.

Участок засеяли по инициативе Посольства Королевства Нидерландов в Украине.

Напомним, что в 2021 году при поддержке Нидерландов в парке «Радуга» в Шевченковском районе высадили массивы из многолетников.

Фото: КО «Киевзеленстрой»

Опубликовано: 16 августа 2023
Контрактова площа Поділ Київзеленбуд
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