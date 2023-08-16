«Киевавтодор» заказал ремонт дороги на Кольцевой за 970 миллионов гривен. На некоторые материалы цены завышены вдвое

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Мария Иващук
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"Киевавтодор" заказал ремонт участка дороги от Жулянского путепровода до поворота на Вишневое за 970 миллионов гривен.

Подряд без конкуренции 8 августа получило ООО «Онур конструкцион Интернешнл», сообщается в системе «Прозорро».

В этом году на работы потратят 323 миллиона гривен, остальные – на протяжении еще полутора лет.

Как выяснили журналисты издания "Наші гроші", подрядчик "Онур" заложил в смету асфальт и другие основные стройматериалы по рыночной цене. Однако на приобретение полиэтиленовых труб для подачи холодной воды хотят потратить сумму вдвое больше, чем на официальной странице производителя.

Так, на трубы приходится 50 миллионов гривен. Их цену определили в 33 тысячи грн. за метр без учета доставки. Но на сайте производителя эти трубы стоят вдвое дешевле – 19 тысяч гривен за метр.

Журналисты связались с производителем и выяснили, что цена при покупке такого количества труб меньше, чем указанная на официальной странице и составляет 17 тысяч гривен за метр и доставку. Только на приобретении этих труб подрядчик получит 24 миллиона гривен маржи.

Также в смете оказались светильники Global GBH 08 20 W 4000K по цене 11 тысяч гривен. Однако такие светильники есть в свободной продаже по 450 гривен.

Фото: gr.org.ua

Опубликовано: 16 августа 2023
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