Начался капитальный ремонт подземного перехода на "Шулявской": фото

На метро Шулявская начался капитальный ремонт подземного перехода.

Коммунальные службы уже провели подготовительные работы, вдоль всего перехода установлено временное ограждение, проведен демонтаж плитки на стенах, снесены лестницы, ведущие к заводу «Большевик», сообщают в группе Los Solomas.

Как сообщала ранее КГГА, реконструкцию подземного пешеходного перехода производят в рамках строительных работ на Шулявском путепроводе.

Работы проходят на транспортной развязке на пересечении Берестейского проспекта с улицей Вадима Гетьмана.

Реконструкция предусматривает восстановление электрических сетей и внутренних насосов по откачке воды по переходу, а также замену лестницы. Также обустроят лифтовые подъемники и покрытие выходов из подземного перехода.

Основной комплекс работ город планирует завершить к концу 2024 года.