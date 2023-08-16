Начался капитальный ремонт подземного перехода на "Шулявской": фото

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Мария Иващук
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На метро Шулявская начался капитальный ремонт подземного перехода.

Коммунальные службы уже провели подготовительные работы, вдоль всего перехода установлено временное ограждение, проведен демонтаж плитки на стенах, снесены лестницы, ведущие к заводу «Большевик», сообщают в группе Los Solomas.

Как сообщала ранее КГГА, реконструкцию подземного пешеходного перехода производят в рамках строительных работ на Шулявском путепроводе.

Работы проходят на транспортной развязке на пересечении Берестейского проспекта с улицей Вадима Гетьмана.

Реконструкция предусматривает восстановление электрических сетей и внутренних насосов по откачке воды по переходу, а также замену лестницы. Также обустроят лифтовые подъемники и покрытие выходов из подземного перехода.

Основной комплекс работ город планирует завершить к концу 2024 года.

Опубликовано: 16 августа 2023
шулявка
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