В парке КПИ срезали деревья: фото

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Мария Иващук
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В парке Киевского политехнического института срезали деревья. Фото опубликовали пользователи Facebook.

"Опускаются руки из-за того, как в Киеве систематически убивают деревья. И преступления эти не исправить быстро, тень от новых на местах этих пней достанутся нашим внукам только. Это если внуки выберут жить в таком городе", – пишет пользователь Денис Судилковский.

UPD 10:22: Свидетель описания деревьев Алексей Данилюк сказал, что инспекторы определили их как сухостой. На информационной табличке, установленной администрацией университета, сообщается, что в октябре и ноябре «зеленстроевцы» будут сажать молодые деревья на замену.

Ранее на территории КПИ спилили столетнюю ель и 60-70-летние ивы. Тогда "Киевзеленстрой" сказал, что деревья были в аварийном состоянии.

Фото Кирилл Виноградов

Опубликовано: 17 августа 2023
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