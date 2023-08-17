Во Львове восстановили аутентичные двери на улице Уласа Самчука

Во Львове восстановили дубовые исторические двери в доме по улице Уласа Самчука, 30.

Реставрационные работы продолжались около двух месяцев, сообщает ЛКП «Бюро наследия».

Двери были в неудовлетворительном состоянии, с потерянным из-за постоянного затекания дождя лакокрасочным покрытием, особенно в нижней части. Также были утрачены кованые декоративные элементы, отмечают специалисты.

В ходе реставрационных работ восстановили декоративную капитель приютной планки, профилированный горизонтальный импост (карниз). Также специалисты изготовили по аутентичному образцу утраченные декоративные элементы металлической решетки, устранили дисгармонические решетки светлика, восстановили возможность открывать дверные окошки, а также установили новую латунную защелку.

Кроме этого, реставраторы восстановили геометрию нижних тахелей. В нижней части дверных полотен реставраторы устроили дополнительные планки для предотвращения попадания воды в помещение ворот.

В целом, стоимость реставрационных работ составила 63 тыс. гривен. Город уплатил 70% стоимости, а другую часть — жители, которые ранее подали заявку на участие в городской программе софинансирования.

Фото: ЛКП «Бюро наследия»