Стоимость аренды квартир в Киеве и пригородах – статистика bird

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Мария Иващук
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В приложении аренды квартир bird добавили возможность выбора жилья в пригороде Киева.

Также команда сервиса опубликовала статистику с ценами на аренду квартир в разных районах Киева и в пригородах.

Киев или пригород: где дешевле арендовать жилье

Так, согласно статистике, арендовать однокомнатную квартиру в спальных микрорайонах Киева, например на Троещине, Воскресенке или Лесном можно дешевле, 6500-7000 грн, чем в Броварах, где средняя стоимость – 8000 грн.

В Буче и Ирпене за аренду однокомнатной квартиры нужно заплатить 8000 грн., в то время как на Виноградаре или Нивках стоимость аренды в среднем 8700 и 9700 грн.

Фото: Kato Blackmore

Опубликовано: 17 августа 2023
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