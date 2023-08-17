Посреди лавандового поля в Одесской области открыли глемпинг

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Мария Иващук
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В Одесской области в селе Протопоповка, на берегу Хаджибейского лимана, начал работу глемпинг Mandra Lavandiia. Его открыли среди лавандового поля, сообщает «Интерфакс-Украина».

Это пятый проект сети Mandra Glampings. Глемпинг расположен на участке 12 га среди лавандового поля.

«Учитывая, что глемпинг расположен на берегу Хаджибейского лимана, в проекте была использована новая архитектурная форма – раковина. Интерьер выполнен в светлых тонах с мягкими и сглаженными линиями», – сообщил соучредитель сети Mandra Glampings Сергей Боев.

Реализация проекта длилась 3,5 месяца и обошлась в $271 тыс.

В настоящее время доступны для бронирования 5 глемпов площадью 36 кв.м каждый, с видом на лавандовое поле и лиман.

В следующем году в Mandra Lavandiia планируют добавить еще 5-10 глемпов.

Mandra Glampings стартовала с 2020 года, открыв глемпинг в Заливе.

Фото: Glamping mandra

Опубликовано: 17 августа 2023
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