Посреди лавандового поля в Одесской области открыли глемпинг

В Одесской области в селе Протопоповка, на берегу Хаджибейского лимана, начал работу глемпинг Mandra Lavandiia. Его открыли среди лавандового поля, сообщает «Интерфакс-Украина».

Это пятый проект сети Mandra Glampings. Глемпинг расположен на участке 12 га среди лавандового поля.

«Учитывая, что глемпинг расположен на берегу Хаджибейского лимана, в проекте была использована новая архитектурная форма – раковина. Интерьер выполнен в светлых тонах с мягкими и сглаженными линиями», – сообщил соучредитель сети Mandra Glampings Сергей Боев.

Реализация проекта длилась 3,5 месяца и обошлась в $271 тыс.

В настоящее время доступны для бронирования 5 глемпов площадью 36 кв.м каждый, с видом на лавандовое поле и лиман.

В следующем году в Mandra Lavandiia планируют добавить еще 5-10 глемпов.

Mandra Glampings стартовала с 2020 года, открыв глемпинг в Заливе.