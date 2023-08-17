На дорогах Винницы обустроили первые «берлинские подушки»

В Виннице впервые обустроили «берлинские подушки» для регулирования скорости легковых автомобилей. Их установили около 19-го лицея в Старом городе.

Об этом сообщил Винницкий городской совет.

Отмечается, что в первую очередь «берлинские подушки» будут устанавливать в городе возле учебных заведений.

Такие конструкции заставляют замедлять движение только легковые автомобили В то же время общественный транспорт или скорая помощь просто пропустит их «между колесами», отметил директор департамента транспорта и городской мобильности ВМР Андрей Сорокин.

Также «берлинские подушки» не будут препятствовать движению велосипедистов.

Фото: vmr.gov.uа