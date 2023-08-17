В Киеве заработал чат-бот для пристраивания животных

204
Ирина Маймур
share share

Специалисты Киевской городской больницы ветеринарной медицины создали телеграмм-бот TinPet. С его помощью можно выбрать домашнего питомца из приюта.

Об этом сообщили в КГГА.

Чтобы воспользоваться чат-ботом необходимо найти его в Telegram, вписав в поиск @TinPet_bot. После этого нужно зарегистрироваться и создать аккаунт для поиска питомца или дома для животного.

Сервис доступен также для представителей других приютов. Через чат-бот они смогут распространять информацию о животных, что должно упростить их устройство.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме, поэтому один пользователь может загрузить не более 3 анкет.

Фото: Kari Shea/Unsplash

Опубликовано: 17 августа 2023
share share
Поезда из Киева в Перемышль временно отменят, но запустят новый рейс Киев-Хелм: детали Поезда из Киева в Перемышль временно отменят, но запустят новый рейс Киев-Хелм: детали На дорогах Винницы обустроили первые «берлинские подушки» На дорогах Винницы обустроили первые «берлинские подушки» Посреди лавандового поля в Одесской области открыли глемпинг Посреди лавандового поля в Одесской области открыли глемпинг Владелец разрушенного особняка Гавсевича в Одессе заплатил штраф и предложил проект восстановления Владелец разрушенного особняка Гавсевича в Одессе заплатил штраф и предложил проект восстановления Стоимость аренды квартир в Киеве и пригородах – статистика bird Стоимость аренды квартир в Киеве и пригородах – статистика bird Во время ремонта парка "Почайна" городу нанесли ущерб на 1,6 млн гривен - прокуратура Киева Во время ремонта парка "Почайна" городу нанесли ущерб на 1,6 млн гривен - прокуратура Киева Во Львове восстановили аутентичные двери на улице Уласа Самчука Во Львове восстановили аутентичные двери на улице Уласа Самчука В парке КПИ срезали деревья: фото В парке КПИ срезали деревья: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.