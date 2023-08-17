В Киеве заработал чат-бот для пристраивания животных

Специалисты Киевской городской больницы ветеринарной медицины создали телеграмм-бот TinPet. С его помощью можно выбрать домашнего питомца из приюта.

Об этом сообщили в КГГА.

Чтобы воспользоваться чат-ботом необходимо найти его в Telegram, вписав в поиск @TinPet_bot. После этого нужно зарегистрироваться и создать аккаунт для поиска питомца или дома для животного.

Сервис доступен также для представителей других приютов. Через чат-бот они смогут распространять информацию о животных, что должно упростить их устройство.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме, поэтому один пользователь может загрузить не более 3 анкет.