В Киеве заменят старые маршрутки только после поднятия цен на проезд

В Киеве планируют заменить старые маршрутки современными троллейбусами, однако только после повышения тарифа минимум до 30 гривен.

Об этом в интервью телеканалу Киев заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По словам Кандибора, сейчас столица дотирует Киевпасстранс и подземку на пять миллиардов гривен. Если бы тарифы подняли до 30 гривен, они могли полностью удерживать себя на балансе и закупать новый подвижной состав.

Руководитель Дептранса считает, что без повышения цен на проезд заменить маршрутки коммунальным транспортом невозможно.

«Как только мы сможем поднять тариф, будем заменять частные маршруты коммунальным транспортом — троллейбусами с автономным ходом, которые не нуждаются в контактной сети», — заявил Кандибор.

В то же время в КГГА заявили , что повышения цен на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не будет.

Отметим, что муниципальный транспорт в европейских столицах не является прибыльным. Средства по продаже билетов покрывают только часть операционных расходов. А развитие транспортной системы происходит благодаря прибылям из других источников.

Фото: kyivschina24.com