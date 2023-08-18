Восстановленную «Фабрику повидла» во Львове откроют осенью. Там будет центр современного искусства

Во Львове завершают ревитализацию бывшей «Фабрики повидла». Осенью в восстановленных помещениях откроют центр современного искусства Jam Factory Art Center.

Об этом сообщили в архитектурной студии balbek bureau, которая присоединилась к проекту.

В balbek bureau разработали выставочное пространство на -1 этаже, административную часть, зоны досуга — террасы, кафе и бар, лаундж-зоны и гифт-шоп.

К тому же, команда мастерской работала над проектом части интерьеров и прилегающих территорий.

Над проектом также работают другие компании: архитектурную концепцию реставрации и реконструкции разработало Ателье Штефана Риндлера (Вена) по заказу Harald Binder Cultural Enterprises. За адаптацию проекта к украинским строительным нормам отвечает AVR Development.

Фото: Богдан Емец, balbek bureau