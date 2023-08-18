Один из прудов в Голосеевском парке обмелел из-за вандалов

Вандалы похитили доски из конструкции дамбы на одном из прудов Голосеевского каскада. Это привело к существенному смелению водоема.

Об этом сообщают на фейсбук-странице Национального природного парка «Голосеевский».

Из-за вандалов пострадало озеро Гнилое. Работникам парка пришлось срочно проводить ремонт дамбы.

«Чего хотели достичь этим актом вандализма, неизвестно, но мы просим местных жителей не быть безразличными и в случае подозрительных людей или действий у дамбы, вызвать полицию», — говорится в сообщении.

Фото: Национальный природный парк «Голосеевский»