Застройщик возобновил строительство ЖК вплотную к Соломенскому парку

Вплотную к Соломенскому ландшафтному парку по улице Шаповала 1 – 3 возобновили строительство апарт-комплекса CitiZen.

С начала большой войны его остановили. Однако местные снова заметили подготовительные к строительству работы, пишет «Хмарочос».

В 2019 году Киев выдал ООО «Смарт-Девелопмент» градостроительные условия и ограничения на строительство многофункционального комплекса с гостиницами и офисами. В настоящее время целевое назначение участка не отвечает планам застройщика. Там возводят жилые дома для продажи, называя их «апартаментами», чтобы формально не нарушить градостроительную документацию.

Против застройки выступают местные жители. Они объединились в общественную организацию «Сохраним Соломенский парк».

Активисты подали три иска о признании противоправными и отмене градостроительных условий (МУО) и ограничений, разрешения на строительство, детального плана территории (ДПТ). Относительно первого дела было открыто производство. Оно будет рассматриваться судом.

«Генплан предполагает, что там должны быть коммунально-складские помещения, ДПТ — общественная застройка. В МУО (выдает КГГА) кроме общественной застройки предусмотрена возможность проектировать и строить жилые помещения, что противоречит как ДПТ, так и Генплану. Получив именно такие условия, застройщик вопреки градостроительной документации решил разработать проект, предусматривающий жилищную застройку», — объяснил «Хмарочосу» юрист организации «Сохраним Соломенский парк» Александр Федорков.

По его словам, Соломенский ландшафтный парк остается зеленой зоной без придания ему должного охранного статуса. Начальная площадь парка составляла 31,6 га. По состоянию на 2021 год – уже 26,93 га. В основном земли понемногу передают под застройку, однако согласно данным градостроительного кадастра, они остаются частью зеленой зоны. Как отмечает Федорков, в настоящее время участок под строительство апарт-комплекса CitiZen частично заступает на земли, которые входят в программу развития зеленых зон города и являются частью парка.

Фото: «Хмарочос»