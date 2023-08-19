На улице Кирилловской ограничат движение трамваев из-за ремонта путей

С 19 августа и до окончания работ будет временно ограничено движение трамваев маршрутов № 11, 12, 16, 19, курсирующих по улице Кирилловской участком от улицы Щекавицкой до Подольского ТРЕД.

Об этом сообщили в КГГА.

На этот период будет организовано движение:

трамваев маршрута № 11-К – «Ул. Иорданская – Подольское ТРЕД»;

трамваев маршрута № 12-К – «Пуща-Водица – Подольское ТРЕД»;

трамваев маршрута № 16-К – «Ст. м. «Героев Днепра – Подольское ТРЕД»;

трамваев маршрута № 19-К – «Площадь Тараса Шевченко – Подольское ТРЕД».

Для удобства пассажиров будут курсировать автобусы временного маршрута № 11-ТК «Контрактовая площадь – ул. Сырецкая»:

ул. Спасская – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул.Константиновская – ул. Оленивская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Куреневская – ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Спасская.

Фото: КГГА