На улице Кирилловской ограничат движение трамваев из-за ремонта путей

С 19 августа и до окончания работ будет временно ограничено движение трамваев маршрутов № 11, 12, 16, 19, курсирующих по улице Кирилловской участком от улицы Щекавицкой до Подольского ТРЕД.
Об этом сообщили в КГГА.
На этот период будет организовано движение:
Для удобства пассажиров будут курсировать автобусы временного маршрута № 11-ТК «Контрактовая площадь – ул. Сырецкая»:
ул. Спасская – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул.Константиновская – ул. Оленивская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Куреневская – ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Спасская.
Фото: КГГА