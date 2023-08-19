На улице Кирилловской ограничат движение трамваев из-за ремонта путей

198
Валерия Гуржий
share share

С 19 августа и до окончания работ будет временно ограничено движение трамваев маршрутов № 11, 12, 16, 19, курсирующих по улице Кирилловской участком от улицы Щекавицкой до Подольского ТРЕД.

Об этом сообщили в КГГА.

На этот период будет организовано движение:

  • трамваев маршрута № 11-К – «Ул. Иорданская – Подольское ТРЕД»;
  • трамваев маршрута № 12-К – «Пуща-Водица – Подольское ТРЕД»;
  • трамваев маршрута № 16-К – «Ст. м. «Героев Днепра – Подольское ТРЕД»;
  • трамваев маршрута № 19-К – «Площадь Тараса Шевченко – Подольское ТРЕД».

Для удобства пассажиров будут курсировать автобусы временного маршрута № 11-ТК «Контрактовая площадь – ул. Сырецкая»:

ул. Спасская – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул.Константиновская – ул. Оленивская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Куреневская – ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Спасская.

Фото: КГГА

Опубликовано: 19 августа 2023
share share
Крещатик на неделю перекроют: как будет курсировать общественный транспорт Крещатик на неделю перекроют: как будет курсировать общественный транспорт С завтраками, обедами и авторскими коктейлями: в ЖК "Парковые Озера" открылся Hugge bar bistro С завтраками, обедами и авторскими коктейлями: в ЖК "Парковые Озера" открылся Hugge bar bistro В ТРЦ Lavina Mall открылся корнер Greek Hous В ТРЦ Lavina Mall открылся корнер Greek Hous Как приготовить буррито дома: рецепт от шеф-повара Как приготовить буррито дома: рецепт от шеф-повара Застройщик возобновил строительство ЖК вплотную к Соломенскому парку Застройщик возобновил строительство ЖК вплотную к Соломенскому парку Могут ли выдавать повестки на пляжах и блокпостах Могут ли выдавать повестки на пляжах и блокпостах Департамент охраны культурного наследия возглавит Марина Соловьева. Перов станет ее заместителем Департамент охраны культурного наследия возглавит Марина Соловьева. Перов станет ее заместителем На Днепровской набережной открыли кафе-бар Dill с завтраками, ребрышками и коктейлями На Днепровской набережной открыли кафе-бар Dill с завтраками, ребрышками и коктейлями
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.