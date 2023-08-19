Крещатик на неделю перекроют: как будет курсировать общественный транспорт

С понедельника, 21 августа и до 28 августа улица Крещатик будет перекрыта. Общественный транспорт будет курсировать с переменами.

Об этом сообщили в КГГА.

В частности, движение автобусных маршрутов на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской будет организовано:

автобусы маршрута №62 – от Ботанического сада до ул. Крещатик по собственному маршруту, дальше – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – Владимирский проезд (в обратном направлении ул. Большая Житомирская) – ул. Михайловская – ул. Крещатик, далее по собственному маршруту;

автобусы маршрута №114 – от железнодорожного вокзала «Центральный» до ул. Крещатик по собственному маршруту, дальше – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – Владимирский проезд (в обратном направлении ул. Большая Житомирская) – ул. Михайловская – ул. Крещатик, далее по собственному маршруту.

Фото: Checkpoint