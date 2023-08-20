Застройщик сорвал пломбу с усадьбы Барбана и сбил мемориальную табличку

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Валерия Гуржий
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Застройщик сорвал пломбу с усадьбы Барбана, сбил мемориальную табличку писателю Джону Стейнбеку и сорвал флаги Украины и США.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Согласно решению Шевченковского районного и Киевского апелляционного суда по делу № 761/2693/22 на усадьбу Барбана был наложен арест, здание было опечатано.

На месте исторического Дома запланировано строительство 12-этажного жилого комплекса. В августе 2021 года была предпринята попытка самовольного сноса исторического комплекса зданий. Тогда Совет национальной безопасности и обороны Украины созвал экстренное заседание, на котором обязала КГГА предоставить зданию статус памятника, а владельца - обязать его восстановить.

На День Киева местные жители за свой счет установили на усадьбе мемориальную табличку посвященную лауреату Нобелевской и Пулицыровской премии Джону Стейнбеку, который дважды останавливался в этом доме во время своего посещения Украины.

Дом Барбана на Обсерваторной, 6 – здание XIX века, расположенное вблизи Львовской площади, является образцом одноэтажной застройки второй половины XIX – начала ХХ века.

Фото: местные жители, Дневник Защиты Барбана

Опубликовано: 20 августа 2023
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