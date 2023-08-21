В Виннице переселенцы построили многоэтажку за собственные средства

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Ирина Маймур
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Объединение переселенцев «Общее дело», которое занимается 35 общинами Винницкой области, до конца года планирует сдать в эксплуатацию многоквартирный дом. Дом за свой счет построили сами переселенцы.

Об этом пишет издание «20minut».

"Совместное дело" в 2015 году создали переселенцы из Донецкой и Луганской областей и Крыма. Сначала у организации были грандиозные планы — привлечь местную и государственную власть или принять участие в программах кредитования. «Общее дело» и облсовет подписали меморандум и планировали, что один из частных фондов предоставит льготные кредиты. Однако из-за полномасштабного вторжения кредиты не выдали, и финансирование строительства взяли на себя сами переселенцы.

Они построили семиэтажку на улице Сергея Зулинского. Сейчас у дома пока нет собственного адреса.

Чтобы получить этот участок земли кооперативу пришлось дважды проходить общественные слушания. В 2018 году недоработали документацию. В 2019-м переселенцы в конце концов обошлись в возможности арендовать землю под строительство. А уже в 2020 году им выделили участок на сессии городского совета. Кооператив ее оплачивает.

В доме 105 квартир – одно-, двух- и трехкомнатных. Самые маленькие — в среднем площадью 40 кв. м, двухкомнатные — от 55 до 60, а трехкомнатные — 80–86. Почти все уже проданы. Пока осталось несколько трехкомнатных, их могут приобрести люди, пострадавшие в результате войны.

«Сначала цена квадратного метра составляла 9000 грн. Но из-за войны мы не нашли владельцев для 1000 кв м коммерческих помещений на цокольном этаже, продажа которых была заложена в стоимость квартир. Поэтому пришлось поднять цену, которая сейчас составляет 13570 грн за квадратный метр», — пояснила заместитель руководителя организации Элеонора Руденко.

Фото: «20минут»

Опубликовано: 21 августа 2023
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