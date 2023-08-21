В Харькове возле Южного вокзала появился большой МАФ

В Харькове на Привокзальной площади установили большой павильон сети «Кулиничи».

Фотографии МАФа обнародовали в фейсбук-сообществе «Альтернативный Харьков».

Ранее на этом участке уже устанавливали маленький киоск "Кулиничей", сообщил депутат Харьковского горсовета и основатель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах. В 2018 году вместо него хотели построить еще больший магазин, однако активисты остановили застройку.

В то же время в инстаграм-сообществе Artkugut отметили, что глава района Нелли Цыбульник утверждает, что установка киоска не согласована, и они уже разбираются с этим вопросом.

Фото: «Альтернативный Харьков»