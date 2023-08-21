Городские власти Киева запретили проведение массовых мероприятий в День Независимости

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Валерия Гуржий
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Мэр Киева Виталий Кличко выдал отдельное поручение заместителям КГГА по запрету проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера 23 и 24 августа.

Он также обратился к руководителям Национальной полиции и ГСЧС в Киеве и призвал принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины, запланированных на государственном уровне.

Фото: Unsplash\Vita Maksymets

Опубликовано: 21 августа 2023
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