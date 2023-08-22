В черниговском драмтеатре, куда попала российская ракета, начнут сезон 15 сентября

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Ирина Маймур
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В черниговском драмтеатре, поврежденном российской ракетой, планируется начать театральный сезон 15 сентября.

Об этом сообщил Суспильному художественный руководитель и главный режиссер театра Андрей Бакиров.

«Мы будем играть концерты в поддержку нашего города, в поддержку Украины. Завтра (22 августа — ред.) уже начинаются репетиции нового спектакля, и мы их не отменяем. Надо двигаться вперед, нужно жить и работать, потому что только поэтому мы сможем победить», — сообщил Бакиров.

Напомним, что 19 августа россия попала ракетой Искандер М по центру Чернигова. Из-за атаки существенные повреждения получил второй этаж областного музыкально-драматического театра. Разрушена крыша помещения. На следующий день после удара дня работники театра и неравнодушные горожане убрали помещение и спасли уцелевшее.

Фото: Общественное Чернигов

Опубликовано: 22 августа 2023
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