В Сан-Франциско появились бесплатные автобусы без водителей: что с ними не так

В Сан-Франциско запустили беспилотные автобусы, пишет AP News.

Бесплатный автобус курсирует по фиксированному маршруту с семью остановками и объединяет жилые районы с магазинами и общественными центрами.

В шаттле нет места водителя или рулевого колеса, но есть сопровождающий. При необходимости он может управлять транспортом ручным контроллером.

Автобус вмещает до 10 пассажиров. Он будет работать каждый день с 9:00 до 18:00 и будет курсировать каждые 20 минут.

Беспилотные шаттлы запустили работающий в рамках пилотной грантовой программы, чтобы оценить, как автономные транспортные средства могут дополнить систему общественного транспорта.

Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам разрешила двум компаниям роботакси, Cruise и Waymo, круглосуточные пассажирские перевозки в Сан-Франциско. Однако на автобусы поступает очень много жалоб из-за того, что они совершают неожиданные остановки, создают пробки и аварии и блокируют проезд автомобилей экстренных служб.

Фото: Techxplore