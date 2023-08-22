В Сан-Франциско появились бесплатные автобусы без водителей: что с ними не так

239
Ирина Маймур
share share

В Сан-Франциско запустили беспилотные автобусы, пишет AP News.

Бесплатный автобус курсирует по фиксированному маршруту с семью остановками и объединяет жилые районы с магазинами и общественными центрами.

В шаттле нет места водителя или рулевого колеса, но есть сопровождающий. При необходимости он может управлять транспортом ручным контроллером.

Автобус вмещает до 10 пассажиров. Он будет работать каждый день с 9:00 до 18:00 и будет курсировать каждые 20 минут.

Беспилотные шаттлы запустили работающий в рамках пилотной грантовой программы, чтобы оценить, как автономные транспортные средства могут дополнить систему общественного транспорта.

Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам разрешила двум компаниям роботакси, Cruise и Waymo, круглосуточные пассажирские перевозки в Сан-Франциско. Однако на автобусы поступает очень много жалоб из-за того, что они совершают неожиданные остановки, создают пробки и аварии и блокируют проезд автомобилей экстренных служб.

Фото: Techxplore

Опубликовано: 22 августа 2023
share share
Во Львове создали первый в Украине парк развлечений для детей с инвалидностью Во Львове создали первый в Украине парк развлечений для детей с инвалидностью Смотрите, каким может стать сквер на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого Смотрите, каким может стать сквер на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого Смотрите, как будет выглядеть книжный магазин-кафе ReadEat, который откроют на Антоновича Смотрите, как будет выглядеть книжный магазин-кафе ReadEat, который откроют на Антоновича Возле «Театральной» открыли новое заведение сети Konteyner Bar Возле «Театральной» открыли новое заведение сети Konteyner Bar В Киеве ввели беспересадочный билет: на каких маршрутах В Киеве ввели беспересадочный билет: на каких маршрутах На дорогах Одессы обустроили «берлинские подушки» На дорогах Одессы обустроили «берлинские подушки» В черниговском драмтеатре, куда попала российская ракета, начнут сезон 15 сентября В черниговском драмтеатре, куда попала российская ракета, начнут сезон 15 сентября Под Киевом до 2025 года построят Национальное военное мемориальное кладбище Под Киевом до 2025 года построят Национальное военное мемориальное кладбище
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.