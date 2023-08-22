Смотрите, каким может стать сквер на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого

Архитекторы студии Aranchii Architects показали проект переосмысления столичного сквера на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого.

Концепция получила рабочее название Acoustic Park.

Она предусматривает максимальную сохранность зеленой зоны, улучшение транзитных маршрутов, организацию мест для отдыха и небольшую центральную площадь, которая в плане является эллипсом.

На главной аттракции сквера — площади — предлагают разместить инсталляцию, которая фокусирует и отражает звуковые волны. В определенных фокусных точках человек может услышать усиленные звуки окружающей среды, случайные события или разговоры, происходящие на другом конце инсталляции.

Вторая часть акустической истории – это места отдыха. Архитекторы предлагают углубить и отделить их от пешеходных дорожек, чтобы общение и пребывание посетителей было более частным.

Фото: Aranchii Architects